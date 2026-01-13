Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»

Брат Калинской ответил, будет ли его сестра менять гражданство.

«Когда увидел, что Анастасия Потапова приняла решение выступать за Австрию, захотел спросить у Ани, как она поступила бы, если бы была такая возможность [сменить гражданство]. Спросить пока не успел, так как мы не виделись.

Но я думаю, что Аня не будет менять гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры», – сказал полузащитник «Пари НН» Николай Калинский .

