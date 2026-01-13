  • Спортс
  • Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
6

Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»

Брат Калинской ответил, будет ли его сестра менять гражданство.

Брат Анны Калинской ответил, будет ли его сестра менять спортивное гражданство.

«Когда увидел, что Анастасия Потапова приняла решение выступать за Австрию, захотел спросить у Ани, как она поступила бы, если бы была такая возможность [сменить гражданство]. Спросить пока не успел, так как мы не виделись.

Но я думаю, что Аня не будет менять гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры», – сказал полузащитник «Пари НН» Николай Калинский.

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Sport24
