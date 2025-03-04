Дмитрий Губерниев: «Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР»
Губерниев заявил, что задумывается о выдвижении кандидатуры на пост главы ФЛГР.
Президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе.
«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России.
Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня я сделаю наши лыжи стерильными, блестящими и профессиональными», — сказал Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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