Дмитрий Губерниев: «Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР»

Губерниев заявил, что задумывается о выдвижении кандидатуры на пост главы ФЛГР.

Президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе.

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России.

Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня я сделаю наши лыжи стерильными, блестящими и профессиональными», — сказал Губерниев.