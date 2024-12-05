Савелий Коростелев: «Без титулов в России возможно сделать себе имя, но это уже не связано со спортом»
– Расскажи о собственном бренде. Как ты его видишь? Нынешний и будущий.
– Нынешний – это пока что практически ничем не подкрепленное имя в России, не дальше.
– Тебе этого мало? Ты сейчас один из лучших лыжников в России.
– У нас «закончились» лыжи во всем мире. Они остались в истории. Кого можно назвать? Бьорна Дэли, Клэбо, Нортуга, Большунова, Устюгова, Сундбю, Легкова. У них есть регалии, хоть что‑то.
– А люди, которые не смотрят лыжные гонки, в России назовут только Большунова. Можно ли без титульной базы двигаться вперед? Условно комментировать какие‑то политические, экономические вещи и так далее и попытаться сделать себе такое имя и такой бренд?
– Это возможно, но это уже не связано со спортом. Это другое. Политика, экономика, комментирование этого всего – этим занимаются общественные деятели, которые пойдут потом на политические программы, – сказал Савелий Коростелев.
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