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Савелий Коростелев: «Без титулов в России возможно сделать себе имя, но это уже не связано со спортом»

Лыжник Коростелев ответил на вопрос, можно ли сделать себе имя без титулов.

– Расскажи о собственном бренде. Как ты его видишь? Нынешний и будущий.

– Нынешний – это пока что практически ничем не подкрепленное имя в России, не дальше.

– Тебе этого мало? Ты сейчас один из лучших лыжников в России.

– У нас «закончились» лыжи во всем мире. Они остались в истории. Кого можно назвать? Бьорна Дэли, Клэбо, Нортуга, Большунова, Устюгова, Сундбю, Легкова. У них есть регалии, хоть что‑то.

– А люди, которые не смотрят лыжные гонки, в России назовут только Большунова. Можно ли без титульной базы двигаться вперед? Условно комментировать какие‑то политические, экономические вещи и так далее и попытаться сделать себе такое имя и такой бренд?

– Это возможно, но это уже не связано со спортом. Это другое. Политика, экономика, комментирование этого всего – этим занимаются общественные деятели, которые пойдут потом на политические программы, – сказал Савелий Коростелев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
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