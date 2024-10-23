Ридзик о словах про ненависть к футболу: «Просто так это сказал, хотел инфоповод создать. На футболистов абсолютно по барабану»
Сергей Ридзик объяснил свои слова о ненависти к футболу.
«Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу ни футбол, ни футболистов», – сказал ранее фристайлист в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Почему ненавижу футболистов? Да я просто так это сказал, без каких-либо претензий. Хотел инфоповод создать, ха-ха.
Сказал, чтобы быстрее закрыли тему. На футболистов абсолютно по барабану. Но футбол как вид спорта не люблю, не по душе он мне», – сказал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе.
Бронзовый призер ОИ-2018 Ридзик: «Русские футболисты не достойны таких зарплат. Из них сделали звезд, а люди ни хрена не добились»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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