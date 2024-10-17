Владимир Путин: «Деятельность ОКР нуждается в коррективах. Несмотря на проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества»
Владимир Путин заявил, что деятельность ОКР нуждается в коррективах.
15 октября глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ушел в отставку. Он занимал эту должность с 2018 года.
«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества.
Работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», – отметил президент России на совете по развитию физической культуры и спорта.
Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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