Джесси Диггинс: «Еще в июле я не была уверена, хочу ли соревноваться в этом сезоне»

Теги сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Американская лыжница Джесси Диггинс заявила, что думала о пропуске сезона.

«Честно говоря, еще в июле я не была уверена, хочу ли соревноваться в этом сезоне. Понимаю, обычно я выгляжу счастливой, – и это по-прежнему так , – но этим летом мои мысли были не столь солнечными и радужными.

Когда я оказалась на сборах с командой, было радостно и волнительно, но не было уверенности насчет моего состояния. Но я с легкостью ощутила желание усердно работать. Поняла, что хочу вернуться в гоночный режим и готова преодолевать трудности.

Я увидела, что многие люди помогают мне получать удовольствие от спорта», – написала олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира.

Ранее Диггинс рассказывала о проблемах из-за расстройства пищевого поведения.

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