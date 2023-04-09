Группа Бородавко начнет сбор в Крыму 15 мая
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, когда его группа начнет первый сбор
Сегодня в Кировске прошли заключительные гонки Кубка России.
«Итоги сезона пока подводить надо, кто‑то останется здесь на соревнования на длинных дистанциях, кто‑то поедет на коммерческие соревнования. Сезон закончится в 20‑х числах апреля. Но итоги Кубка России уже можно подводить.
После паузы все должны будут пройти УМО, зафиксировать стопроцентную готовность по здоровью и приступим к подготовке на сборе в Крыму с 15 мая», – сказал Бородавко.
страна 404
Ты знаешь
Чики- чики- чики- - чикита..
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда...
Насчёт ядерки
Срок службы ядерного заряда из плутония-239 составляет 18 лет. Производство оружейного плутония в РФ прекращено в 1991 году. Прошел 31 год. Срок службы заряда из урана-235 составляет 30 лет. Производство оружейного урана в РФ прекращено в 1990 году. Прошло 32 года. В последний раз испытание оценки годности боеголовок (ядерных испытаний) в РФ (СССР) были проведены 24.10.1990г. Прошло 32 года.
На самом деле пропаганда уже в ужасе, судя по последним истерикам на соловьёвском тв
(Чёт навеяло, кракадайл)