Группа Бородавко начнет сбор в Крыму 15 мая

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, когда его группа начнет первый сбор

Сегодня в Кировске прошли заключительные гонки Кубка России.

«Итоги сезона пока подводить надо, кто‑то останется здесь на соревнования на длинных дистанциях, кто‑то поедет на коммерческие соревнования. Сезон закончится в 20‑х числах апреля. Но итоги Кубка России уже можно подводить.

После паузы все должны будут пройти УМО, зафиксировать стопроцентную готовность по здоровью и приступим к подготовке на сборе в Крыму с 15 мая», – сказал Бородавко.

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59 комментариев

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Сергей Ситников
Ответ MikhaL
По украинским законам от 3 до 5 лет. И надо им будет очень внимательно отслеживать, с какой страной у Украины есть договор о выдаче.
кого волнуют украинские законы)))
страна 404
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Щеглот
Хахахаха, ну посмотрим) Но как-то не верится)
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Sawka-promakawka
Вот это понабежали товарищи с трибуны.уа😀 подгорело неслабо 🤣
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Mukunku 64
Дедушка хочет в Крым
Ты знаешь
Чики- чики- чики- - чикита..
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда...
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кракадил
Ответ fd6gtd8k77
Ну это всяко несравненно лучше, чем то, что пережила Украина. Насчёт ядерки Срок службы ядерного заряда из плутония-239 составляет 18 лет. Производство оружейного плутония в РФ прекращено в 1991 году. Прошел 31 год. Срок службы заряда из урана-235 составляет 30 лет. Производство оружейного урана в РФ прекращено в 1990 году. Прошло 32 года. В последний раз испытание оценки годности боеголовок (ядерных испытаний) в РФ (СССР) были проведены 24.10.1990г. Прошло 32 года.
А что ж тогда столько вони было от Европы и США по поводу Белоруссии? Там же нерабочие ракеты.
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Curiouscat
да наши туристы и во наступа арийцев там миллионами будут на пляжах валяться. Жизнь показывает, что ничего не боятся
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воен
Ответ trtejdrrt
ну кого еще удивит блокировка это ресурса. дело потихоньку движется , спорттрсу такая же медуза. и никто ведь спасибо не скажет хаха
И правда. Виноват ведь спорц, а не те, кто блокирует.
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exzi-i
Они там не первый раз проводят сборы. Спирт.ру решил опять набросить.
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fd6gtd8k77
Ответ кракадил
и с чем ты их поздравляешь? с тем , что на них теперь направлено яо? или что они теперь обязаны взносы платить? и ,если ,какая-нибудь польша попутает , то воевать?))) ну поздравляем.
Ну это всяко несравненно лучше, чем то, что пережила Украина.
Насчёт ядерки

Срок службы ядерного заряда из плутония-239 составляет 18 лет. Производство оружейного плутония в РФ прекращено в 1991 году. Прошел 31 год. Срок службы заряда из урана-235 составляет 30 лет. Производство оружейного урана в РФ прекращено в 1990 году. Прошло 32 года. В последний раз испытание оценки годности боеголовок (ядерных испытаний) в РФ (СССР) были проведены 24.10.1990г. Прошло 32 года.
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воен
Ответ funningslave
Потому что недалеко ведутся боевые действия, плюс Украина заявляла о желании вернуть Крым военным путем как раз летом. В целом, конечно, заявление забавное, но риск присутствует.
А что забавного в заявлении Украины?
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кракадил
Ответ fd6gtd8k77
Как будто телек российский смотрю.Какая примитивщина🤡🤦‍♂️
Ну конечно. По фактам возразить нечего остаются смайлики
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кракадил
Ответ fd6gtd8k77
Это они ещё просто не начинали. На самом деле пропаганда уже в ужасе, судя по последним истерикам на соловьёвском тв
Зачем ты смотришь соловьёва?
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haymaker
Ответ fd6gtd8k77
Германия 82 млн
я подразумевал территорию, но да, вы правы, по населению Германия впереди
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fd6gtd8k77
Ответ кракадил
и с чем ты их поздравляешь? с тем , что на них теперь направлено яо? или что они теперь обязаны взносы платить? и ,если ,какая-нибудь польша попутает , то воевать?))) ну поздравляем.
Как будто телек российский смотрю.Какая примитивщина🤡🤦‍♂️
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Ахмед Казумов
Ответ trtejdrrt
долги также повесят на поляков, а те с фашиков будут их требовать. круг замкнулся!
Ревнуете украинцев к полякам? 😄
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Sawka-promakawka
Ответ Dayti
меньше пропаганда тв смотри 🤡
Вы это сами себя уговариваете? С вашей немецкой пропагандой? 🤣
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fd6gtd8k77
Ответ кракадил
они с 14 года отбивают крым.
Это они ещё просто не начинали.
На самом деле пропаганда уже в ужасе, судя по последним истерикам на соловьёвском тв
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кракадил
Ответ fd6gtd8k77
Ну ты понял, пресмыкающиеся (Чёт навеяло, кракадайл)
и с чем ты их поздравляешь? с тем , что на них теперь направлено яо? или что они теперь обязаны взносы платить? и ,если ,какая-нибудь польша попутает , то воевать?))) ну поздравляем.
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haymaker
Ответ trtejdrrt
долги также повесят на поляков, а те с фашиков будут их требовать. круг замкнулся!
тогда зачем это Польше?
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fd6gtd8k77
Ответ haymaker
Ого. Тогда Польша станет крупнейшей страной в Европе с населением под 80 млн.
Германия 82 млн
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trtejdrrt
Ответ haymaker
Ого. Тогда Польша станет крупнейшей страной в Европе с населением под 80 млн.
долги также повесят на поляков, а те с фашиков будут их требовать. круг замкнулся!
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fd6gtd8k77
Ответ кракадил
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Ну ты понял, пресмыкающиеся
(Чёт навеяло, кракадайл)
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Nightguest
Ответ Slavnov
у украины уж давно,никто,не про что не спрашивает
можно не интересоваться ничьим мнением. Только не надо ныть, что на Кубок мира не пускают
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кракадил
Ответ fd6gtd8k77
Я удивляюсь, как многие ещё не принимают эту реальность?В мае там ад будет.Они возвратят территории
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haymaker
Ответ trtejdrrt
Комментарий удален модератором
Ого. Тогда Польша станет крупнейшей страной в Европе с населением под 80 млн.
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