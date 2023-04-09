Группа Бородавко начнет сбор в Крыму 15 мая

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, когда его группа начнет первый сбор

Сегодня в Кировске прошли заключительные гонки Кубка России.

«Итоги сезона пока подводить надо, кто‑то останется здесь на соревнования на длинных дистанциях, кто‑то поедет на коммерческие соревнования. Сезон закончится в 20‑х числах апреля. Но итоги Кубка России уже можно подводить.

После паузы все должны будут пройти УМО, зафиксировать стопроцентную готовность по здоровью и приступим к подготовке на сборе в Крыму с 15 мая», – сказал .