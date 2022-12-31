Александру Большунову исполнилось 26 лет

31 декабря российскому лыжнику исполнилось 26 лет.

Александр – двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 (3-1-1), также на его счету три серебра и бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, обладателем шести серебряных и бронзовой медалей ЧМ.

Дважды становился победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».