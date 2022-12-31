Александру Большунову исполнилось 26 лет
31 декабря российскому лыжнику Александру Большунову исполнилось 26 лет.
Александр – двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 (3-1-1), также на его счету три серебра и бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, обладателем шести серебряных и бронзовой медалей ЧМ.
Дважды становился победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».
Странная мечта - желать любимому спортсмену оказаться среди подлецов.
"Закончил международную карьеру в 25 лет"
Хотя, можно его направить в следующем году на игры к китайцам, вместо Коростелёва.
🙂
Профессионал с большой буквы и просто счастливый человек, занимающийся любимым делом, а не тошнотиной, как некоторые.
Всех с наступающим Новым годом😇🎉🥳🎉