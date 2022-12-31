Александру Большунову исполнилось 26 лет

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

31 декабря российскому лыжнику Александру Большунову исполнилось 26 лет. 

Александр – двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 (3-1-1), также на его счету три серебра и бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане. 

Является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, обладателем шести серебряных и бронзовой медалей ЧМ. 

Дважды становился победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски». 

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8 комментариев

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Ksenia RN
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Ответ ekaterina_)))
С Днём Рождения, Саша! Неоднозначная и сложная личность, но абсолютно феноменальный, потрясающий лыжник! Когда Болле выходит на трассу, то хочется смотреть только на него❣️ надеюсь, что увижу Большунова на КМ, ЧМ и ОИ ещё не раз. Поверь в мечту, как говорится…
"Поверь в мечту, как говорится…"

Странная мечта - желать любимому спортсмену оказаться среди подлецов.
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Ksenia RN
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В 26 лет уже столько всего успел... Просто молоток! Желаю продолжать в том же духе)
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ekaterina_)))
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С Днём Рождения, Саша! Неоднозначная и сложная личность, но абсолютно феноменальный, потрясающий лыжник! Когда Болле выходит на трассу, то хочется смотреть только на него❣️ надеюсь, что увижу Большунова на КМ, ЧМ и ОИ ещё не раз. Поверь в мечту, как говорится…
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Вадим Скорин
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Ответ Йенс Мустерманн
Список регалий, а в конце приписка "Закончил международную карьеру в 25 лет" Хотя, можно его направить в следующем году на игры к китайцам, вместо Коростелёва. 🙂
Некоторые спортсмены и к 35 годам не имеют половины регалий и титулов как Большунов. Зря ерничаете, не красиво.
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Pankratoff
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С днём рождения Сан Саныч!
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Йенс Мустерманн
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Список регалий, а в конце приписка
"Закончил международную карьеру в 25 лет"
Хотя, можно его направить в следующем году на игры к китайцам, вместо Коростелёва.
🙂
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Щеглот
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Поздравление Королю! Блистательный, да что там - невероятный лыжник. Нынешний Эверест, который возвышается над остальными. К 26-ти годам вошедший в пятерку лучших за всю историю.
Профессионал с большой буквы и просто счастливый человек, занимающийся любимым делом, а не тошнотиной, как некоторые.
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Valery24
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С днем рождения Сашу!!всех благ,удачи и благополучия ему и его близким!!
Всех с наступающим Новым годом😇🎉🥳🎉
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