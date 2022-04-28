Юрий Бородавко поблагодарил мэра Москвы и власти города за поддержку спорта

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Сергей Собянин Алексей Червоткин Матч ТВ Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с олимпийцами поблагодарил власти города за поддержку спорта. 

«Хочется поблагодарить вас за поддержку. Москва — это большой культурный и обучающий центр, но кроме этого и большой спортивный центр, куда со всей страны стремятся молодые люди, где сосредоточены лучшие кадры в стране.

Один из этих примеров Алексей Червоткин, который 11 лет назад пришел в систему московского спорта. Фактически с первых дней и до олимпийской медали мы ощущали ту поддержку, которую вы оказываете нам и всему московскому спорту, прославляющему не только Москву, но и всю Россию», — сказал Бородавко.

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