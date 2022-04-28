Юрий Бородавко поблагодарил мэра Москвы и власти города за поддержку спорта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с олимпийцами поблагодарил власти города за поддержку спорта.

«Хочется поблагодарить вас за поддержку. Москва — это большой культурный и обучающий центр, но кроме этого и большой спортивный центр, куда со всей страны стремятся молодые люди, где сосредоточены лучшие кадры в стране.

Один из этих примеров , который 11 лет назад пришел в систему московского спорта. Фактически с первых дней и до олимпийской медали мы ощущали ту поддержку, которую вы оказываете нам и всему московскому спорту, прославляющему не только Москву, но и всю Россию», — сказал Бородавко.