Рейс-директор FIS: «Я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступать на соревнованиях»

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей высказался об участии трехкратного олимпийского чемпиона в концерте-митинге в Москве.

Концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«У каждого может быть свое мнение, но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступать на соревнованиях.

Я думаю, мы должны быть осторожны и не реагировать слишком быстро. Я не знаю, был ли он там добровольно.

Это сложно. Есть большие культурные отличия между тем, к чему мы привыкли, и Россией. У нас разные корни. Тут так много факторов, полной свободы у них нет.

Мы не знаем, что могут российские лыжники, а что нет.

Надеюсь, мира по лыжным гонкам станет местом, которое объединяет людей, а не разделяет», – сказал Миньерей.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма