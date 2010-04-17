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    WADA подало апелляцию на срок дисквалификации Зубкова и Касьянова. Агентство считает, что 2 года – это мало

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков WADA CAS сборная России (бобслей) бобслей Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Бобслей/сани/скелетон

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на двухлетнюю дисквалификацию российских бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

    Все четверо были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

    WADA посчитало, что двухлетняя дисквалификация – недостаточное наказание для спортсменов.

    Российские бобслеисты, в свою очередь, не согласны с наказанием и тоже подали апелляции в CAS

    «В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», – сообщили в CAS.

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