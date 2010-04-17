WADA подало апелляцию на срок дисквалификации Зубкова и Касьянова. Агентство считает, что 2 года – это мало

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на двухлетнюю дисквалификацию российских бобслеистов , Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Все четверо были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил в .

посчитало, что двухлетняя дисквалификация – недостаточное наказание для спортсменов.

Российские бобслеисты, в свою очередь, не согласны с наказанием и тоже подали апелляции в

«В CAS поступила апелляция от WADA к Международной федерации бобслея и скелетона и самим спортсменам. Также у нас уже находятся на рассмотрении апелляции четырех бобслеистов на решение IBSF. Даты слушаний пока не определены», – сообщили в CAS.