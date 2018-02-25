Сергей Турышев: «Устюгов и Большунов общаются на уровне «привет-пока». Но Саня общается так со всеми»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о причинах спада в результатах в прошлом сезоне двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

– В нашей группе Маркус Крамер – пряник, а я – кнут. На меня спортсмены нашей группы постоянно обижаются, говорят, что я жесткий и требовательный. А Крамер так не может, у него другой подход.

Он всегда говорит: ребята, я ваш помощник, если вы хотите добиваться результатов, я готов все время с вами работать, а если не хотите, то и заставлять вас не буду.

«Кнут группы» проходится по Сергею Устюгову?

– Бывает. Я ему постоянно говорю о тренерской точке зрения, объясняю, что если Маркус сказал – это нужно делать обязательно. Он Крамеру говорит, что устал и не будет делать, и тут уже говорю я. Иногда до ругани доходит, но это рабочий процесс.

Что случилось с ним после «Тур де Ски»?

– Я не понял, что происходило с Серегой в тот момент. Видел то же самое, что и все остальные.

Целью была борьба за победу в общем зачете Кубка мира до последнего этапа, что бы ни случилось. Но после «Тур де Ски» что-то его подломило – это факт. Я его перестал узнавать.

Причину не знаю, а гадать не буду. Для этого нужно посидеть, поговорить с глазу на глаз, а такого разговора у нас после окончания сезона еще не было.

Возможно ли, что так повлияло поражение именно от Александра Большунова?

– Такая версия имеет право на жизнь. Но, как я уже сказал, гадать не буду, пока не поговорю с Сергеем.

Лидеры нашей сборной правда не общаются, как говорил Сергей Устюгов?

– Общаются на уровне «привет-привет», «пока-пока». Но тут не в личных отношениях дело, а в том, что Саня Большунов общается так со всеми. Всегда чуть в стороне.

Устюгов как раз довольно общительный парень без какого-либо зазнайства. Когда он выигрывал медали на чемпионате мира в Лахти, то после гонок вешал их на лампу в гостиничном номере и говорил, что это уже в прошлом, смотреть всегда нужно только вперед.

Подготовка Устюгова позволяла бороться за Кубок мира?

– Он был готов великолепно. Все шло по плану, который подразумевал, что к «Тур де Ски» он должен был подойти с небольшим отставанием в общем зачете.

Так все и было, и даже после многодневки отставание не стало критичным, можно было бороться за первое место. Все было реально, – сказал Турышев.

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