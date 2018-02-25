Тина Канделаки: «Буду на стороне Губерниева, если его оскорбительные высказывания приведут к суду»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания Дмитрия Губерниева в адрес президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Губерниев эмоциональный парень, но я всегда буду защищать своих сотрудников. Я буду на его стороне, если оскорбительные высказывания приведут к разбирательству в суде.

Если бы не Дмитрий, миллионы людей не стали бы смотреть биатлон. Я никогда не буду «прикручивать фитилек» взрослым людям.

Елена Валерьевна сильная женщина и сама может за себя постоять», – рассказала Канделаки.

Елена Вяльбе: «Не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки. Нам такой комментатор не нужен»