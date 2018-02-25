«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Йохауг, Остберг, Андерссон пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

31 декабря в итальянском Тоблахе в рамках третьего этапа «Тур де Ски» пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport 2.

Старт-лист

3. Майя Далквист (Швеция)

4. Рагнхиль Хага (Норвегия)...

7. Диана Головань (Россия)...

10. Анна Жеребятьева (Россия)...

12. Лидия Дуркина (Россия)...

17. Яна Кирпиченко (Россия)...

21. Рози Бреннан (США)

22. Юнна Сундлинг (Швеция)...

27. Анна Нечаевская (Россия)

28. Алиса Жамбалова (Россия)

29. Шарлотте Калла (Швеция)

30. Тереза Штадлобер (Австрия)...

32. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...

34. Хайди Венг (Норвегия)...

35. Софи Колдуэл (США)

36. Тириль Венг (Норвегия)...

38. Тереза Йохауг (Норвегия)...

40. Моа Лундгрен (Швеция)...

42. Джессика Диггинс (США)...

44. Сэди Бьорнсен (США)...

48. Кертту Нисканен (Финляндия)...

54. Эбба Андерссон (Швеция)...

56. Астрид Якобсен (Норвегия)...

58. Анамария Лампич (Словения)...

60. Наталья Непряева (Россия)

61. Лаурин ван дер Граф (Германия)...

Общий зачет после 2-го этапа

1. Наталья Непряева (Россия) – 31.18,0

2. Анамария Лампич (Словения) – 1,0

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 5,0

4. Тириль Венг (Норвегия) – 8,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 16,0

6. Моа Лундгрен (Швеция) – 23,0

7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 27,0

8. Астрид Якобсен (Норвегия) – 27,0

9. Эбба Андерссон (Швеция) – 28,0...

11. Джессика Диггинс (США) – 39,0...

14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 51,0...

20. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.03,0...

30. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.37,0...

38. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.10,0...

41. Анна Нечаевская (Россия) – 2.15,0...

50. Лидия Дуркина (Россия) – 2.55,0...

55. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.59,0...

71. Диана Головань (Россия) – 4.29,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»