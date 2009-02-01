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    Дмитрий Губерниев: «Вяльбе извинилась за свои слова о том, будто я копаюсь в грязном белье»

    Теги телевидение лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжные виды

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов лайкнул комментарий с просьбой не допускать Губерниева к эфирам с лыжного ЧМ-2019, а также рассказал об отношениях с главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

    – С Сергеем мы знакомы не близко. Но я считаю его гениальным спортсменом, и мое отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах.

    И я очень сильно переживал, когда на «Тур де Ски» ему не помогла команда. Почему-то командная тактика у нас никогда не работала. Нужно такие вещи обговаривать на берегу. И чтобы люди, которые теряют свои позиции из-за помощи лидеру, должны получать какую-то часть его призовых. Это нормальная международная практика.

    В каких вы сейчас отношениях с Еленой Вяльбе?

    – Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась.

    И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок – про комментатора, биатлон и белье.

    Неужели наши лыжи настолько неинтересны широкой публике? Я так не считаю и докажу обратное, что уже многократно делал.

    Вы в белье не копаетесь?

    – Приведите хоть один пример, когда я делал это. Давайте. Тогда и поговорим. По факту. Я отвечаю за каждое свое слово, – сказал Губерниев.

    Елена Вяльбе: «Главное, чтобы журналисты не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев. У кого какие трусики – это лишнее»

    Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с ЧМ по лыжам

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