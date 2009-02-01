Дмитрий Губерниев: «Вяльбе извинилась за свои слова о том, будто я копаюсь в грязном белье»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет того, что двукратный чемпион мира лайкнул комментарий с просьбой не допускать Губерниева к эфирам с лыжного ЧМ-2019, а также рассказал об отношениях с главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

– С Сергеем мы знакомы не близко. Но я считаю его гениальным спортсменом, и мое отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах.

И я очень сильно переживал, когда на «Тур де Ски» ему не помогла команда. Почему-то командная тактика у нас никогда не работала. Нужно такие вещи обговаривать на берегу. И чтобы люди, которые теряют свои позиции из-за помощи лидеру, должны получать какую-то часть его призовых. Это нормальная международная практика.

– В каких вы сейчас отношениях с Еленой Вяльбе?

– Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась.

И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок – про комментатора, биатлон и белье.

Неужели наши лыжи настолько неинтересны широкой публике? Я так не считаю и докажу обратное, что уже многократно делал.

– Вы в белье не копаетесь?

– Приведите хоть один пример, когда я делал это. Давайте. Тогда и поговорим. По факту. Я отвечаю за каждое свое слово, – сказал Губерниев.

Елена Вяльбе: «Главное, чтобы журналисты не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев. У кого какие трусики – это лишнее»

Устюгов лайкнул комментарий с просьбой заменить Губерниева в эфирах с ЧМ по лыжам