Йоханнес Клэбо: «Тяжело бежать, когда слышишь, что Устюгов идет так быстро позади»

Трехкратный олимпийский чемпион прокомментировал свою победу в лыжной многодневке «Тур де Ски».

На финальной подъем норвежец уходил с отрывом в 1 минуту и 20 секунд от россиянина .

Клэбо сумел удержать преимущество, хотя на финише победителя и второго призера разделили всего 16,7 секунды.

«Говорят, что гора становится более пологой в конце, но я так и не увидел этого. Казалось, она никогда не закончится.

Я устал. Было очень трудно. Тяжело бежать, когда слышишь, что Сергей идет так быстро позади. Но к счастью, он меня не догнал.

Я просто пытался держать ровный темп для того, чтобы мне было чем ответить, если бы он меня добрал», – сказал Клэбо после финиша.

22-летний норвежец стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Ски».