Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Йоханнес Клэбо: «Тяжело бежать, когда слышишь, что Устюгов идет так быстро позади»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Лыжные виды

    Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо прокомментировал свою победу в лыжной многодневке «Тур де Ски».

    На финальной подъем норвежец уходил с отрывом в 1 минуту и 20 секунд от россиянина Сергея Устюгова.

    Клэбо сумел удержать преимущество, хотя на финише победителя и второго призера разделили всего 16,7 секунды.

    «Говорят, что гора становится более пологой в конце, но я так и не увидел этого. Казалось, она никогда не закончится.

    Я устал. Было очень трудно. Тяжело бежать, когда слышишь, что Сергей идет так быстро позади. Но к счастью, он меня не догнал.

    Я просто пытался держать ровный темп для того, чтобы мне было чем ответить, если бы он меня добрал», – сказал Клэбо после финиша.

    22-летний норвежец стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Ски».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться