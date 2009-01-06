Йоханнес Клэбо: «Тяжело бежать, когда слышишь, что Устюгов идет так быстро позади»

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо прокомментировал свою победу в лыжной многодневке «Тур де Ски».
На финальной подъем норвежец уходил с отрывом в 1 минуту и 20 секунд от россиянина Сергея Устюгова.
Клэбо сумел удержать преимущество, хотя на финише победителя и второго призера разделили всего 16,7 секунды.
«Говорят, что гора становится более пологой в конце, но я так и не увидел этого. Казалось, она никогда не закончится.
Я устал. Было очень трудно. Тяжело бежать, когда слышишь, что Сергей идет так быстро позади. Но к счастью, он меня не догнал.
Я просто пытался держать ровный темп для того, чтобы мне было чем ответить, если бы он меня добрал», – сказал Клэбо после финиша.
22-летний норвежец стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Ски».