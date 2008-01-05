Тренер сборной Норвегии: «Большое спасибо русским, что использовали свою тактику против самих себя»

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум высказал недоумение по поводу тактики российских лыжников во время классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски».

Накануне тренер россиян Маркус Крамер заявил, что во время гонки спортсмены будут работать на Сергея Устюгова и Александра Большунова, чтобы не дать лидеру многодневки норвежцу Йоханнесу Хесфлоту Клэбо собрать бонусные секунды.

«Я отправлю благодарность России. Мне казалось, что они должны были применять тактику против Клэбо, но все закончилось тем, что они использовали ее против самих себя. Мы задолжали им «большое спасибо», – сказал Носсум.

«Я стоял и радовался, видя, как Устюгов отстает, и собирался дать указание выходить вперед и убегать, но, к счастью, кто-то уже сделал это за нас», – приводит слова Носсума Dagbladet.

Клэбо одержал победу в гонке, Большунов финишировал третьим, Устюгов – 16-м.

На заключительный этап «Тур де Ски» Устюгов отправится с отставанием в 1 минут и 20 секунд от лидирующего Клэбо.