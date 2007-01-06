«Тур де Ски». Финал. Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо, Колонья совершат подъем на Альпе Чермис

6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжники поднимутся на Альпе Чермис.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Гонка преследования
9 км, свободный стиль
Начало – 16.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Сергей Устюгов (Россия) – 1,20
3. Александр Большунов (Россия) – 1,43
4. Франческо де Фабиани (Италия) – 2,40
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,06
6. Шюр Рете (Норвегия) – 3,24
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3,27
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,27
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 3,27
10. Денис Спицов (Россия) – 3,28
11. Калле Халварссон (Швеция) – 3,40
12. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,59
13. Андрей Ларьков (Россия) – 4,00
14. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 4,15
16. Максим Вылегжанин (Россия) – 4,33
18. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 5,01...
21. Морис Манифика (Франция) –5,31...
24. Андрей Собакарев (Россия) – 5,51...
39. Александр Бессмертных (Россия) – 9,30