Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Тур де Ски». Финал. Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо, Колонья совершат подъем на Альпе Чермис

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Сергей Устюгов Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Александр Большунов Андрей Собакарев Лыжные виды

    6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжники поднимутся на Альпе Чермис. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Мужчины

    Гонка преследования

    9 км, свободный стиль

    Начало – 16.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport. 

    Старт-лист

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 1,20
    3. Александр Большунов (Россия) – 1,43
    4. Франческо де Фабиани (Италия) – 2,40
    5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,06
    6. Шюр Рете (Норвегия) – 3,24
    7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3,27
    8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,27
    9. Андрей Мельниченко (Россия) – 3,27
    10. Денис Спицов (Россия) – 3,28
    11. Калле Халварссон (Швеция) – 3,40
    12. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,59
    13. Андрей Ларьков (Россия) – 4,00
    14. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 4,15
    16. Максим Вылегжанин (Россия) – 4,33
    18. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 5,01...
    21. Морис Манифика (Франция) –5,31...
    24. Андрей Собакарев (Россия) – 5,51...
    39. Александр Бессмертных (Россия) – 9,30

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться