«Тур де Ски». Финал. Устюгов, Большунов, Спицов, Клэбо, Колонья совершат подъем на Альпе Чермис

6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжники поднимутся на Альпе Чермис.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Гонка преследования

9 км, свободный стиль

Начало – 16.45 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Сергей Устюгов (Россия) – 1,20

3. Александр Большунов (Россия) – 1,43

4. Франческо де Фабиани (Италия) – 2,40

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,06

6. Шюр Рете (Норвегия) – 3,24

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3,27

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 3,27

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 3,27

10. Денис Спицов (Россия) – 3,28

11. Калле Халварссон (Швеция) – 3,40

12. Дарио Колонья (Швейцария) – 3,59

13. Андрей Ларьков (Россия) – 4,00

14. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 4,15

16. Максим Вылегжанин (Россия) – 4,33

18. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 5,01...

21. Морис Манифика (Франция) –5,31...

24. Андрей Собакарев (Россия) – 5,51...

39. Александр Бессмертных (Россия) – 9,30