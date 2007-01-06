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    Вяльбе об успехе Непряевой: «Счастлива, слов нет. Даже плачу»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Елена Вяльбе сборная США жен Анастасия Седова Сергей Устюгов Джессика Диггинс Наталья Непряева Юлия Белорукова Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжные виды

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских спортсменов на последнем этапе «Тур де Ски».

    Наталья Непряева финишировала второй, Анастасия Седова – 4-й, Юлия Белорукова – 5-й.

    «Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что все логично. К счастью, они не потерялись.

    Сколько времени нам еще надо, чтобы обыгрывать норвежек? Не знаю.

    Мы все тут волновались: сначала за Настю, потому что Диггинс ее догнала сразу. У Седовой и Белоруковой была задача — не проиграть Диггинс. Так и случилось.

    Ожидания от мужской гонки? На самом деле, я буду рада даже второму месту. И даже больше, чем первому. Ведь это реально — сумасшедшая гонка.

    И Серега Устюгов, и Саня Большунов, так же как и Клэбо, готовы бороться за подиум. Тем более мы еще ни разу не видели, как Клэбо бегает в гору», – рассказала Вяльбе.

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