Вяльбе об успехе Непряевой: «Счастлива, слов нет. Даже плачу»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) прокомментировала выступление российских спортсменов на последнем этапе «Тур де Ски».

Наталья Непряева финишировала второй, Анастасия Седова – 4-й, – 5-й.

«Счастлива, слов нет. Да, я плачу от счастья. Наши девочки и в юниорах были на лидирующих позициях. Так что все логично. К счастью, они не потерялись.

Сколько времени нам еще надо, чтобы обыгрывать норвежек? Не знаю.



Мы все тут волновались: сначала за Настю, потому что Диггинс ее догнала сразу. У Седовой и Белоруковой была задача — не проиграть Диггинс. Так и случилось.



Ожидания от мужской гонки? На самом деле, я буду рада даже второму месту. И даже больше, чем первому. Ведь это реально — сумасшедшая гонка.

И Серега Устюгов, и Саня Большунов, так же как и Клэбо, готовы бороться за подиум. Тем более мы еще ни разу не видели, как Клэбо бегает в гору», – рассказала Вяльбе.