«Тур де Ски». Финал. Остберг, Непряева, Седова, Белорукова поднимутся на Альпе Чермис

6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднимутся на Альпе Чермис.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Гонка преследования

9 км, свободный стиль

Начало – 15.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.

Старт-лист

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия) – 0,53

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2,13

4. Юлия Белорукова (Россия) – 2,27

5. Анастасия Седова (Россия) – 3,03

6. Джессика Диггинс (США) – 3,08

7. Хайди Венг (Норвегия) – 4,50

8. Лотта Венг (Норвегия) – 6,17

9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6,25

10. Анамария Лампич (Словения) – 7,20

12. Лидия Дуркина (Россия) – 7,52...

14. Мария Истомина (Россия) – 8,15

18. Тириль Венг (Норвегия) – 8,38...

21. Анна Нечаевская (Россия) – 9,00

22. Елена Соболева (Россия) – 9,05