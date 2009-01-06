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    «Тур де Ски». Финал. Остберг, Непряева, Седова, Белорукова поднимутся на Альпе Чермис

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Анамария Лампич Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Анна Нечаевская Юлия Белорукова Кари Ойре Шлинн Лидия Дуркина Лотта Венг Мария Истомина Тириль Венг Лыжные виды

    6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднимутся на Альпе Чермис. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Женщины

    Гонка преследования

    9 км, свободный стиль

    Начало – 15.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport. 

    Старт-лист

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
    2. Наталья Непряева (Россия) – 0,53
    3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2,13
    4. Юлия Белорукова (Россия) – 2,27
    5. Анастасия Седова (Россия) – 3,03
    6. Джессика Диггинс (США) – 3,08
    7. Хайди Венг (Норвегия) – 4,50
    8. Лотта Венг (Норвегия) – 6,17
    9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6,25
    10. Анамария Лампич (Словения) – 7,20
    12. Лидия Дуркина (Россия) – 7,52...
    14. Мария Истомина (Россия) – 8,15
    18. Тириль Венг (Норвегия) – 8,38...
    21. Анна Нечаевская (Россия) – 9,00
    22. Елена Соболева (Россия) – 9,05

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