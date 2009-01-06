«Тур де Ски». Финал. Остберг, Непряева, Седова, Белорукова поднимутся на Альпе Чермис

6 января пройдет заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднимутся на Альпе Чермис.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Гонка преследования
9 км, свободный стиль
Начало – 15.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале Eurosport.
Старт-лист
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
2. Наталья Непряева (Россия) – 0,53
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2,13
4. Юлия Белорукова (Россия) – 2,27
5. Анастасия Седова (Россия) – 3,03
6. Джессика Диггинс (США) – 3,08
7. Хайди Венг (Норвегия) – 4,50
8. Лотта Венг (Норвегия) – 6,17
9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 6,25
10. Анамария Лампич (Словения) – 7,20
12. Лидия Дуркина (Россия) – 7,52...
14. Мария Истомина (Россия) – 8,15
18. Тириль Венг (Норвегия) – 8,38...
21. Анна Нечаевская (Россия) – 9,00
22. Елена Соболева (Россия) – 9,05