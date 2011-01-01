«Тур де Ски». Непряева, Белорукова, Нильссон, Остберг пробегут спринт свободным стилем

Сегодня в швейцарском Валь-Мустайре на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет женская спринтерская гонка свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

3-й этап

Валь-Мустайр, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – в 11.30, финалов – в 14.00 по московскому времени. Трансляция – с 14.00 на ТК Eurosport

Старт-лист

2. Джессика Диггинс (США)

3. Натали фон Зибенталь (Швейцария)

5. Мария Истомина (Россия)

7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

8. Сэди (США)

9. Тереза Штадлобер (Австрия)

10. Наталья Непряева (Россия)

12. Юлия Белорукова (Россия)

13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

14. Криста Пярмякоски (Финляндия)

16. Хайди Венг (Норвегия)

18. Елена Соболева (Россия)

19. Анастасия Седова (Россия)

20. Стина Нильссон (Швеция)

25. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)

26. Астрид Якобсен (Норвегия)

29. Анна Нечаевская (Россия)

63. Лидия Дуркина (Россия)

65. Анна Жеребятьева (Россия)

Общий зачет после 2-го этапа

1. Наталья Непряева (Россия) – 25.12,8

2. Джессика Диггинс (США) – 23,6

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 28,3

4. Юлия Белорукова (Россия) – 35,2

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0

6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 46,5

7. Анастасия Седова (Россия) – 1.01,6

8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.08,3

9. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,8

10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.34,3

11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.35,7

12. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.36,0…

16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.42,2

17. Мария Истомина (Россия) – 1.44,9…

21. Анна Нечаевская (Россия) – 1.58,6…

25. Елена Соболева (Россия) – 2.10,6...

31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.23,8...

35. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,8