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    «Тур де Ски». Непряева, Белорукова, Нильссон, Остберг пробегут спринт свободным стилем

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Ида Ингемарсдоттер спринт (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова сборная Швейцарии жен Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Натали фон Зибенталь Мария Истомина Лыжные виды

    Сегодня в швейцарском Валь-Мустайре на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет женская спринтерская гонка свободным стилем.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    3-й этап

    Валь-Мустайр, Швейцария

    Женщины

    Спринт, свободный стиль

    Начало квалификации – в 11.30, финалов – в 14.00 по московскому времени. Трансляция – с 14.00 на ТК Eurosport

    Старт-лист

    2. Джессика Диггинс (США)
    3. Натали фон Зибенталь (Швейцария)
    5. Мария Истомина (Россия)
    7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
    8. Сэди Бьорнсен (США) 
    9. Тереза Штадлобер (Австрия)
    10. Наталья Непряева (Россия)
    12. Юлия Белорукова (Россия)
    13. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
    14. Криста Пярмякоски (Финляндия)
    16. Хайди Венг (Норвегия)
    18. Елена Соболева (Россия)
    19. Анастасия Седова (Россия)
    20. Стина Нильссон (Швеция)
    25. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)
    26. Астрид Якобсен (Норвегия)
    29. Анна Нечаевская (Россия)
    63. Лидия Дуркина (Россия)
    65. Анна Жеребятьева (Россия)

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Наталья Непряева (Россия) – 25.12,8
    2. Джессика Диггинс (США) – 23,6
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 28,3
    4. Юлия Белорукова (Россия) – 35,2
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0
    6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 46,5
    7. Анастасия Седова (Россия) – 1.01,6
    8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.08,3
    9. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,8
    10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.34,3
    11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.35,7
    12. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.36,0…
    16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.42,2
    17. Мария Истомина (Россия) – 1.44,9…
    21. Анна Нечаевская (Россия) – 1.58,6…
    25. Елена Соболева (Россия) – 2.10,6...
    31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.23,8...
    35. Анна Жеребятьева (Россия) – 2.31,8

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