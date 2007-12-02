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    Лыжи. Кубок мира. Пасьют на 15 км «классикой». Тонсет победил, Большунов – 5-й, Ларьков – 6-й, Якимушкин – 11-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Алекс Харви Глеб Ретивых Андрей Ларьков Шюр Рете Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Лыжные виды

    Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Дидрик Тонсет, россиянин Александр Большунов – 5-й.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лиллехаммер, Норвегия

    Мужчины

    15 км, классический стиль

    1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 44.13,8
    2. Шюр Рете (Норвегия) – 1,6
    3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.03,3
    4. Калле Халварссон (Швеция)  – 1.04,4
    5. Александр Большунов (Россия) – 1.04,5
    6. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,0
    7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.05,2
    8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.05,3
    9. Виктор Торн (Швеция) – 1.05,5
    10. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.05,8
    11. Иван Якимушкин (Россия) – 1.06,2
    12. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.06,5
    13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.07,0
    14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.07,3
    14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.07,3
    16. Алекс Харви (Канада) – 1.08,7...
    20. Алексей Червоткин (Россия) – 1.10,0
    21. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,6...
    24. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.11,9
    25. Максим Вылегжанин (Россия) – 1.12,8...
    27. Денис Спицов (Россия) – 1.15,8...
    45. Андрей Собакарев (Россия) – 2.41,1...
    55. Глеб Ретивых (Россия) – 3.50,1

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