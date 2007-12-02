Лыжи. Кубок мира. Пасьют на 15 км «классикой». Тонсет победил, Большунов – 5-й, Ларьков – 6-й, Якимушкин – 11-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Дидрик Тонсет, россиянин Александр Большунов – 5-й.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 44.13,8
2. Шюр Рете (Норвегия) – 1,6
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.03,3
4. Калле Халварссон (Швеция) – 1.04,4
5. Александр Большунов (Россия) – 1.04,5
6. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,0
7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.05,2
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.05,3
9. Виктор Торн (Швеция) – 1.05,5
10. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.05,8
11. Иван Якимушкин (Россия) – 1.06,2
12. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.06,5
13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.07,0
14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.07,3
14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.07,3
16. Алекс Харви (Канада) – 1.08,7...
20. Алексей Червоткин (Россия) – 1.10,0
21. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,6...
24. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.11,9
25. Максим Вылегжанин (Россия) – 1.12,8...
27. Денис Спицов (Россия) – 1.15,8...
45. Андрей Собакарев (Россия) – 2.41,1...
55. Глеб Ретивых (Россия) – 3.50,1