Лыжи. Кубок мира. Пасьют на 15 км «классикой». Тонсет победил, Большунов – 5-й, Ларьков – 6-й, Якимушкин – 11-й

Сегодня на этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Дидрик Тонсет, россиянин Александр Большунов – 5-й.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 44.13,8

2. Шюр Рете (Норвегия) – 1,6

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.03,3

4. Калле Халварссон (Швеция) – 1.04,4

5. Александр Большунов (Россия) – 1.04,5

6. Андрей Ларьков (Россия) – 1.05,0

7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.05,2

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.05,3

9. Виктор Торн (Швеция) – 1.05,5

10. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.05,8

11. Иван Якимушкин (Россия) – 1.06,2

12. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.06,5

13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.07,0

14. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.07,3

14. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.07,3

16. Алекс Харви (Канада) – 1.08,7...

20. Алексей Червоткин (Россия) – 1.10,0

21. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.10,6...

24. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.11,9

25. Максим Вылегжанин (Россия) – 1.12,8...

27. Денис Спицов (Россия) – 1.15,8...

45. Андрей Собакарев (Россия) – 2.41,1...

55. Глеб Ретивых (Россия) – 3.50,1

