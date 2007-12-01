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    Лыжи. Кубок мира. Большунов, Спицов, Сундбю, Клэбо выступят в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем

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    Сегодня на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Лиллехаммер, Норвегия

    Мужчины

    15 км, свободный стиль

    Начало – в 14.15 по московскому времени.

    Старт-лист

    9. Иван Якимушкин (Россия)
    15. Андрей Мельниченко (Россия)
    25. Матти Хейккинен (Финляндия)
    28. Максим Вылегжанин (Россия)
    31. Андрей Ларьков (Россия)
    32. Алексей Червоткин (Россия)
    33. Шюр Рете (Норвегия)
    34. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    35. Денис Спицов (Россия)
    36. Ииво Нисканен (Финляндия)
    37. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    38. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    39. Дарио Колонья (Швейцария)
    42. Финн Хоген Крог (Норвегия)
    43. Андрей Собакарев (Россия)
    44. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
    48. Глеб Ретивых (Россия)
    52. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    58. Алекс Харви (Канада)
    60. Эмиль Иверсен (Норвегия)
    64. Александр Большунов (Россия)
    68. Калле Халварссон (Швеция)

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