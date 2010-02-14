🥉 Воронина завоевала бронзу на 3000 м на чемпионате мира, у женской сборной России серебро в командном спринте

В первый день конькобежного чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити сборная России завоевала две медали – женщины взяли серебро в командном спринте, а - бронзу на дистанции 3000 м.

В мужском командном спринте сборная России, считавшаяся фаворитом турнира, не финишировала из-за падения Павла Кулижникова.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины

Командный спринт

1. Нидерланды – 1.18,187

2. Китай – 0,35

3. Норвегия – 1,36

Россия (Кулижников, Мурашов, Муштаков) – не финишировала

5000 м

1. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.04,375

2. Свен Крамер (Нидерланды) – 0,54

3. Грэм Фиш (Канада) – 1,95...

9. Руслан Захаров (Россия) – 9,69...

12. Денис Юсков (Россия) – 11,13...

16. Данила Семериков (Россия) – 18,65...

Женщины

Командный спринт

1. Нидерланды – 1.24,029

2. Россия (Шихова, Фаткулина, Голикова, Качанова) – 0,48

3. Польша – 1,34

3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 3.54,252

2. Карлийн Ахтереекте (Нидерланды) – 0,67

3. Наталья Воронина (Россия) – 1,28

4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1,55

(Россия) – дисквалифицирована.