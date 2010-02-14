🥉 Воронина завоевала бронзу на 3000 м на чемпионате мира, у женской сборной России серебро в командном спринте

В первый день конькобежного чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити сборная России завоевала две медали – женщины взяли серебро в командном спринте, а Наталья Воронина - бронзу на дистанции 3000 м.
В мужском командном спринте сборная России, считавшаяся фаворитом турнира, не финишировала из-за падения Павла Кулижникова.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Солт-Лейк-Сити, США
Мужчины
Командный спринт
1. Нидерланды – 1.18,187
2. Китай – 0,35
3. Норвегия – 1,36
Россия (Кулижников, Мурашов, Муштаков) – не финишировала
5000 м
1. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.04,375
2. Свен Крамер (Нидерланды) – 0,54
3. Грэм Фиш (Канада) – 1,95...
9. Руслан Захаров (Россия) – 9,69...
12. Денис Юсков (Россия) – 11,13...
16. Данила Семериков (Россия) – 18,65...
Женщины
Командный спринт
1. Нидерланды – 1.24,029
2. Россия (Шихова, Фаткулина, Голикова, Качанова) – 0,48
3. Польша – 1,34
3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) – 3.54,252
2. Карлийн Ахтереекте (Нидерланды) – 0,67
3. Наталья Воронина (Россия) – 1,28
4. Евгения Лаленкова (Россия) – 1,55
Елена Сохрякова (Россия) – дисквалифицирована.