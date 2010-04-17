Павел Кулижников: «Иностранцы, которые меня хейтили, сейчас жмут руку. Что за лицемерие?»

Российский конькобежец рассказал о том, что дал ему пропуск Пхенчхана-2018.

– Вот меня обвиняли голландцы, что, мол, вот он выступает с двумя дисквалификациями, он жрет допинг. Во-первых, узнайте сначала, за что была первая дисквалификация, это был метилгексанамин. Второй дисквалификации по факту не было, меня полностью оправдали, но они мне приписывают, что я такой вообще…

Некоторые критикуют, что мы допинг-пробы не сдаем, но они опять же ничего не знают. Я могу все показать, я уже при них спокойно в туалет хожу.

– Для себя уже страницу с перевернули?

– Ту ситуацию я воспринимаю с той точки зрения, что она дала больше, чем забрала. Как говорят — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Со мной всю жизнь будет тот факт, что я был замешан в двух допинговых историях, но я вышел из этого более сильным. Если опять что-то случится, опять на Россию будут какие-то нападки, то просто махну рукой и все, меня больше не будет. Зачем это все?

– Вы говорили, что ни за что не будете выступать за другую страну. А не было ли предложений от иностранцев о том, чтобы вы выступали за их страну?

– Нет, таких предложений не было. Это сложно, потому что два года карантина – это уже кажется невозможным. Тяжело это представить. Я из России, я патриот своей страны, я о переходе под флаг другой страны даже не думал и не думаю.

– Кстати, иностранцы изменили свое поведение по отношению к вам?

– Сейчас все общаются, вроде ни от кого негатива нет, даже от тех, кто раньше высказывался, они стали более нормально относиться. Думаю, они все поняли. Может, подостыли чуть-чуть. Даже те, кто, что называется, хейтил, сейчас подходят, жмут руку.

Я думаю — ну как же это так, что за лицемерие? Зачем вы так делаете? Ребята, ну это не по-русски. Если мне кто-то не нравится, я на него даже не посмотрю. У нас так принято, у них – нет, переобулся, и нормально, – сказал Кулижников.