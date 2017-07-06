Канделаки о банкротстве Федерации регби США: «Проиграли конкуренцию телеканалу «Карусель». Жду саркастичных постов наших медиагуру от спорта и сладкой жизни»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о банкротстве Федерации регби США из-за пандемии коронавируса.

31 марта федерация заявила, что приостановка соревнований из-за пандемии привела к значительной потере доходов. Организация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реструктурировать задолженность.

«Федерация регби США обанкротилась и очевидно проиграла конкуренцию телеканалу «Карусель». Жду саркастичных постов наших медиагуру от спорта и сладкой жизни», – написала Канделаки в телеграме.

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Уткин – Канделаки: «Ты спекулировала масками вместо прямой работы. Где ты, там унитазно бездонный провал»

Тина Канделаки: «Коллеги злорадствуют, что «Матч ТВ» плохо без спорта. Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова»