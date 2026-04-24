Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»

Капитан «Динамо» Евгений Мишечкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России по регби против «Стрелы-Ак Барс».

Встреча состоится 25 апреля в Монино, начало – 12.00 по московскому времени.

«Самые лучшие ожидания от игры. Мы давно живем в предвкушении этого финала. Для нас матч за Суперкубок можно считать, по сути, домашним. Никаких сложных переездов и перелетов не будет. Тем более, на новом стадионе, который еще никем не испробован. С радостью туда приедем и, надеюсь, покажем отличную игру.

Межсезонье для нашей команды прошло хорошо, без каких-то загвоздок. Мы готовы и ждем большого праздника», – сказал Мишечкин.

