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    Fancy Bears: Шведская спортивная конфедерация скрывает информацию о положительных допинг-пробах своих спортсменов

    Теги допинг Fancy Bears сборная Швеции сборная Швеции жен Бьорн Сандстрем Мария Нильссон Лыжные виды

    Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали документы, касающиеся деятельности Шведской спортивной конфедерации, которая, в числе прочего, отвечает за борьбу с допингом в стране. 

    Fancy Bears утверждают, что организация скрывает информацию о положительных допинг-пробах шведских спортсменов. Также сообщается, что множество шведов имеют терапевтические исключения (TUE). 

    «Подавляющее большинство шведских спортсменов страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. Это характерно для всей Скандинавии. В той же Норвегии есть еще большая армия «воинов-астматиков». 

    У нарушителей антидопинговых правил из Швеции есть свой самый любимый препарат тербуталин, который похож на сальбутамол по структуре и механизму воздействия. Он повышает производительность спортсмена.

    Даже если кто-то нарушил антидопинговые правила, это не значит, что он будет наказан. Например, шведский лыжник Бьорн Сандстрем был пойман на применении тербуталина, но информации о его наказании не было. Судя по его учетной записи Instagram, он в полном порядке.

    Шведская легкоатлетка Мария Нильссон находится в той же ситуации: нет никакой информации о наказании за то, что она нарушила антидопинговые правила», – говорится в заявлении. 

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