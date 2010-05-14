Fancy Bears: Шведская спортивная конфедерация скрывает информацию о положительных допинг-пробах своих спортсменов

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали документы, касающиеся деятельности Шведской спортивной конфедерации, которая, в числе прочего, отвечает за борьбу с допингом в стране.

Fancy Bears утверждают, что организация скрывает информацию о положительных допинг-пробах шведских спортсменов. Также сообщается, что множество шведов имеют терапевтические исключения (TUE).

«Подавляющее большинство шведских спортсменов страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. Это характерно для всей Скандинавии. В той же Норвегии есть еще большая армия «воинов-астматиков».

У нарушителей антидопинговых правил из Швеции есть свой самый любимый препарат тербуталин, который похож на сальбутамол по структуре и механизму воздействия. Он повышает производительность спортсмена.

Даже если кто-то нарушил антидопинговые правила, это не значит, что он будет наказан. Например, шведский лыжник Бьорн Сандстрем был пойман на применении тербуталина, но информации о его наказании не было. Судя по его учетной записи Instagram, он в полном порядке.

Шведская легкоатлетка Мария Нильссон находится в той же ситуации: нет никакой информации о наказании за то, что она нарушила антидопинговые правила», – говорится в заявлении.