Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дмитрий Медведев: «Решение комиссии МОК об отказе исполнять вердикт CAS – за гранью понимания»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Дмитрий Медведев Пхенчхан-2018

    Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал решение МОК не приглашать в Пхенчхан-2018 оправданных CAS спортсменов.

    «Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное.

    Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана – не виновен. И именно суд принимает окончательное решение.

    Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране.

    Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.

    А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания.

    Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», – написал Медведев.

    Суд оправдал русских олимпийцев, но их все равно не пустили на Олимпиаду. Что за бред?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться