Дмитрий Медведев: «Решение комиссии МОК об отказе исполнять вердикт CAS – за гранью понимания»

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал решение МОК не приглашать в Пхенчхан-2018 оправданных CAS спортсменов.

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное.

Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана – не виновен. И именно суд принимает окончательное решение.

Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками. Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель – причинить политический ущерб нашей стране.

Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.

А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания.

Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», – написал Медведев.

Суд оправдал русских олимпийцев, но их все равно не пустили на Олимпиаду. Что за бред?