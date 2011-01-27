«Есть надежда, что все будет нормально». В Спортивном арбитражном суде завершились слушания по делу российских лыжников

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх 11 российских лыжников.

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева были дисквалифицированы МОК в связи с антидопинговыми нарушениями в Сочи-2014.

Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS.

«Вопросы были касательно обвинений со стороны Родченкова, все в пределах этих показаний. Стратегия у адвокатов, а нам задают вопросы, мы на них отвечаем, можем добавить что-то от себя. Самое обидное, если нас не услышат. Сейчас рано что-то говорить, давайте дождемся решения, а уже потом будем говорить о его справедливости», – цитирует слова Крюкова ТАСС.

«Не могу ничего нового сообщить, мне не с чем сравнивать. Было много разных вопросов – кто как сдавал допинг, кто как банки закрывал», – сказал Легков.

«Нам самим интересно, что будет, если нас сейчас оправдают. По идее, должны снять наказание. Но нам со стороны FIS ничего не говорили.

Настроение после слушаний всегда хорошее, поскольку есть надежда, что все будет нормально. А вот когда выносят решение, тогда уже становится плохо, поскольку понимаешь, что опять все одно и то же. Поэтому надеемся», – цитирует Петухова ТАСС.