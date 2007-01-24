До конца недели МОК сообщит, будут ли запрещены российские флаги на трибунах во время Игр-2018

Пресс-служба Олимпийского комитета России ( ) дала разъяснения по поводу ситуации с использованием российских флагов на трибунах во время Пхенчхана-2018.

«Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр.

Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.

Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России», рабочая группа в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу.

Ответ от МОК ожидается до конца недели», – говорится в сообщении.

Вчера сообщалось, что болельщикам запретят проносить флаги России на спортивные объекты в Пхенчхане-2018. Позже эту информацию опроверг источник в МОК.