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    До конца недели МОК сообщит, будут ли запрещены российские флаги на трибунах во время Игр-2018

    Теги МОК сборная России ОКР сборная России жен болельщики Пхенчхан-2018

    Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) дала разъяснения по поводу ситуации с использованием российских флагов на трибунах во время Пхенчхана-2018.

    «Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр.

    Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

    Запрет не имеет  отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года.

    Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет.

    Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России», рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу.

    Ответ от МОК ожидается до конца недели», – говорится в сообщении.

    Вчера сообщалось, что болельщикам запретят проносить флаги России на спортивные объекты в Пхенчхане-2018. Позже эту информацию опроверг источник в МОК.

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