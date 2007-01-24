Алена Заварзина: «Жесты с отказом ехать на Игры забудут через пару дней. Запомнят тех, кто поедет и надерет им жопу»

Российская сноубордистка заявила, что не намерена отказываться от участия в Пенчхане-2018 из-за недопуска лидеров в других видах спорта.

«Могу сказать, что спорт – это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет.

А все эти истерики по поводу унижения – это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней. Мол, я не поехал.

А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым.

У меня на лице написано – откуда я. И мне не стыдно», – написала Заварзина.

Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

На Олимпиаду нужно ехать. Даже если допустят только одного спортсмена