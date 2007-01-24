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    Алена Заварзина: «Жесты с отказом ехать на Игры забудут через пару дней. Запомнят тех, кто поедет и надерет им жопу»

    Теги сноуборд Пхенчхан-2018 Алена Заварзина сборная России жен (сноуборд)

    Российская сноубордистка Алена Заварзина заявила, что не намерена отказываться от участия в Пенчхане-2018 из-за недопуска лидеров в других видах спорта.

    «Могу сказать, что спорт – это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет.

    А все эти истерики по поводу унижения – это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней. Мол, я не поехал.

    А запомнят только тех, кто поедет и надерет им жопу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым.

    У меня на лице написано – откуда я. И мне не стыдно», – написала Заварзина.

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