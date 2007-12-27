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    Финский журналист: «Нельзя сравнивать дело Йохауг, которая случайно приняла запрещенный препарат, с допинговой системой в России»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии жен Тереза Йохауг

    Журналист финского Yle Кристоффер Гербертс заявил, что допинговое дело норвежской лыжницы Терезы Йохауг нельзя сравнивать с той системой, которая возможно, существовала в России.

    «Обстановка в Финляндии, в которой пытаются сравнивать дело Йохауг с тем, что творилось в России, меня расстраивает. Не знаю, сколько комментариев я прочитал на тему того, что допинг – есть допинг. Но существует множество его разновидностей.

    Нельзя приравнивать бедную норвежскую девушку, которая случайно приняла запрещенный препарат с небольшим количеством бальзама для губ, к систематическому обману, в котором замешаны и ФСБ, и высшие чиновники страны.

    Меня тошнит от того отношения к Йохауг, которое существует в Финляндии. Думаю, Тереза – жертва, мне ее очень жаль. То, что происходило в России настолько немыслимо, что упоминать об этом в одном контексте с Йохауг нельзя», – заявил Гербертс.

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