Александр Жуков: «ОКР принял удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что организация приняла на себя удар в виде санкций Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы спортсмены смогли выступить в Пхенчхане-2018.

«Разумеется, Родченков и вся его команда существовали не в безвоздушном пространстве. Они нанесли колоссальным ущерб российскому и международному олимпийскому движению.

Но это – двурушники, они двурушничали. Их поставили на защиту идеалов олимпизма и чистого спорта, а они занимались прямо противоположным», – сказал Жуков.

«ОКР никак не был задействован в этой системе и этих махинациях, но российская антидопинговая лаборатория должна была бороться с допингом, а вместо этого нарушали правила.

Да, мы приняли этот удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать», – цитирует президента ОКР ТАСС.