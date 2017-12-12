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    Александр Жуков: «ОКР принял удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать»

    Теги допинг МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018 Григорий Родченков

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что организация приняла на себя удар в виде санкций Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы спортсмены смогли выступить в Пхенчхане-2018.

     «Разумеется, Родченков и вся его команда существовали не в безвоздушном пространстве. Они нанесли колоссальным ущерб российскому и международному олимпийскому движению.

    Но это – двурушники, они двурушничали. Их поставили на защиту идеалов олимпизма и чистого спорта, а они занимались прямо противоположным», – сказал Жуков.

    «ОКР никак не был задействован в этой системе и этих махинациях, но российская антидопинговая лаборатория должна была бороться с допингом, а вместо этого нарушали правила.

    Да, мы приняли этот удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать», – цитирует президента ОКР ТАСС.

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