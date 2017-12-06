Владимир Путин: «Важно, что комиссия МОК пришла к выводу, что в России не было государственной системы допинга»

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, а также прокомментировал выводы комиссии Самуэля Шмида о господдержке допинга в стране.

«Решение нужно изучить, много нюансов. Для нас это важно. Во-первых, мы дали повод. Во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом. Потому что это коллективная ответственность, которой нет ни в одной правовой системе мира.

Большинство обвинений основано на недоказанных фактах, показаниях человека, психическое состояние которого вызывает вопросы.

Важно, что в выводах комиссии написано, что в России не было государственной системы допинга. Это важное заключение. Тогда почему спортсменам нельзя выступать под российским флагом?» – сказал Путин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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