В Пхенчхане-2018 могут выступить 208 российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что на данный момент Россия имеет 208 лицензий на участие в Играх-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) будет принимать решение о том, сколько российских спортсменов будет в итоге допущено до Пхенчхана-2018.

«МОК организовал специальную рабочую группу, которая будет решать вопросы по участию российских спортсменов в Олимпиаде. Мы 15 декабря отправимся в Лозанну, чтобы обсудить все технические вопросы.

Надеюсь, что CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела отстраненных российских спортсменов.

В решении МОК есть пункты, которые можно оспорить в CAS, поэтому я пока не готов говорить об организации альтернативных соревнований, но такой вариант возможен», – цитирует Жукова RT.

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