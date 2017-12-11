The Times объявила конкурс на создание флага для нейтральных атлетов из России
Колумнист британской газеты The Times Джайлс Смит объявил среди читателей издания конкурс на создание флага для нейтральных спортсменов из России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх-2018. Выступить в Пхенчхане россияне смогут только в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом.
«Скорее всего, редакция будет отбрасывать банальные идеи флагов с перечеркнутыми шприцами и надписями «Just say no» («Просто скажи нет» – прим. Sports.ru). Вместо этого вы можете предложить, например, старую тест-таблицу канала BBC c девочкой, которая играет в крестики-нолики с жуткого вида клоуном.
А как насчет одеяла в клетку? Да, должна прослеживаться идея полного запрета, но почему не сделать ее уютной? К тому же, не забывайте, это будут зимние Олимпийские игры, и там может быть холодно. Особенно, если вы абсолютно трезвы», – написал Смит.
Нас оставили без флага. Почему так вышло?
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