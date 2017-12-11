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    Sports.ru

    The Times объявила конкурс на создание флага для нейтральных атлетов из России

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Колумнист британской газеты The Times Джайлс Смит объявил среди читателей издания конкурс на создание флага для нейтральных спортсменов из России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх-2018. Выступить в Пхенчхане россияне смогут только в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. 

    «Скорее всего, редакция будет отбрасывать банальные идеи флагов с перечеркнутыми шприцами и надписями «Just say no» («Просто скажи нет» – прим. Sports.ru). Вместо этого вы можете предложить, например, старую тест-таблицу канала BBC c девочкой, которая играет в крестики-нолики с жуткого вида клоуном.

    А как насчет одеяла в клетку? Да, должна прослеживаться идея полного запрета, но почему не сделать ее уютной? К тому же, не забывайте, это будут зимние Олимпийские игры, и там может быть холодно. Особенно, если вы абсолютно трезвы», – написал Смит.

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