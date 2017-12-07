Иоланда Чен: «Реакция депутатов была закономерной – главное флаг и гимн. А люди – ну их нафиг, пусть умрут с голода»

Чемпионка мира по легкой атлетике, известный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением насчет чиновников, которые призывают российских спортсменов не участвовать в Пхенчхане-2018 под олимпийским флагом.

«Я понимаю, всем этим людям – чиновникам, депутатам – наверное, так положено. Они в своих Думах слегка оторвались от народа, в этих символах и атрибутах погрязли.

Именно поэтому их первая реакция была закономерной – главное флаг, гимн. А люди – ну их нафиг, пусть умрут с голода. Они не думают, что за спортсменами стоит целая армия людей, которые работают на команды и федерации. Хотя я не уверена, что у каждого из депутатов дома на столе стоит флаг, и они утром и вечером поют гимн России.

Мне очень не нравятся разговоры, что мы поедем под нейтральным флагом, чуть ли не какой-то белой тряпкой. Извините, но это неуважение к олимпийским атрибутам. Когда олимпийский флаг вносят на стадион и поднимают на Играх – люди встают. И олимпийский гимн слушают стоя.

У нас нет нейтрального статуса – под каждым участником будет написано «Олимпийский атлет из России». Нейтральными наши спортсмены были на чемпионате мира по легкой атлетике – вот там было обидно и неприятно.

Нужно закрыть эту гнусную историю. Доказать, что мы не обиделись, как бабки на базаре, которые скандалят по любому поводу», – сказала Чен.

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