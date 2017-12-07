Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иоланда Чен: «Реакция депутатов была закономерной – главное флаг и гимн. А люди – ну их нафиг, пусть умрут с голода»

    Теги сборная России сборная России жен Иоланда Чен Пхенчхан-2018

    Чемпионка мира по легкой атлетике, известный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением насчет чиновников, которые призывают российских спортсменов не участвовать в Пхенчхане-2018 под олимпийским флагом.

    «Я понимаю, всем этим людям – чиновникам, депутатам – наверное, так положено. Они в своих Думах слегка оторвались от народа, в этих символах и атрибутах погрязли.

    Именно поэтому их первая реакция была закономерной – главное флаг, гимн. А люди – ну их нафиг, пусть умрут с голода. Они не думают, что за спортсменами стоит целая армия людей, которые работают на команды и федерации. Хотя я не уверена, что у каждого из депутатов дома на столе стоит флаг, и они утром и вечером поют гимн России.

    Мне очень не нравятся разговоры, что мы поедем под нейтральным флагом, чуть ли не какой-то белой тряпкой. Извините, но это неуважение к олимпийским атрибутам. Когда олимпийский флаг вносят на стадион и поднимают на Играх – люди встают. И олимпийский гимн слушают стоя.

    У нас нет нейтрального статуса – под каждым участником будет написано «Олимпийский атлет из России». Нейтральными наши спортсмены были на чемпионате мира по легкой атлетике – вот там было обидно и неприятно.

    Нужно закрыть эту гнусную историю. Доказать, что мы не обиделись, как бабки на базаре, которые скандалят по любому поводу», – сказала Чен.

    Что делать русским спортсменам, которые хотят на Олимпиаду?

    Худший день в истории сборной России. Главное

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    87815 голосов 233
    • Да
      59%
    • Нет
      41%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться