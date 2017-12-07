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    США могут бойкотировать Игры-2018 из-за ситуации с КНДР

    Теги сборная США сборная США жен Пхенчхан-2018

    Посол США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что участие американских атлетов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове.

    По словам Хейли, ситуация с Северной Кореей, которая с каждым днем становится все более агрессивной, преследуя свои ядерные амбиции, делает безопасность американских спортсменов неопределенной.

    «Мы ничего не боимся, мы живем обычной жизнью. Для наших спортсменов Олимпиада будет прекрасным шансом показать то, над чем они так долго работали. И мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться в безопасности их участия в Играх.

    Рекомендует ли правительство США своим спортсменам ехать на Олимпийски игры? Ответ будет зависеть от дальнейших действий Северной Кореи», – сказала Хейли.

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