Российские спортсмены сдали 1240 проб в преддверии Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями провели специальное тестирование в рамках антидопинговой программы перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Особое внимание целевой группы, работавшей над допинг-контролем, уделялось российским спортсменам. Такое решение было принято в связи с допинговыми делами россиян по Сочи-2014. Кроме того, большее количество допинг-проб было взято в видах спорта, где чаще всего встречаются допинговые случаи.

Всего с 1 апреля по 31 октября были протестированы более четырех тысяч спортсменов из 62 стран. Количество тестов составило 6961.

Российские спортсмены за указанный период сдали 1240 допинг-проб и возглавляют список. Больше всего тестов было взято у атлетов из лыжных видов и сноуборда (471), на втором месте – конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание (275), на третьем – биатлон (164).

Второе место по числу допинг-проб занимают немецкие спортсмены (844), третье – канадцы (504), представители США сдали 433 теста, Швеции – 403.

Только у представителей шести стран пробы были взяты во всех зимних видах спорта – России, США, Канады, Германии, Италии и Южной Кореи.

Таблицу по всем странам и видам спорта можно посмотреть на сайте МОК.