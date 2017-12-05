Перераспределение медалей Сочи-2014 произойдет во время церемоний в Пхенчхане-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры-2018 в .

«Бойкотом ничего не добиться. Не вижу причин для бойкота со стороны российских атлетов. Потому что мы допускаем чистых атлетов к участию. Это может продемонстрировать наличие чистых атлетов в России. Мы считаем, что они могут навести мосты с будущим чистого спорта.

Когда мы обсуждали ситуацию перед Олимпийскими играми в Рио, у нас не было возможности заслушать российскую сторону. Тогда речь шла в основном о нарушениях московской лаборатории. Сейчас речь идет о манипуляциях олимпийской лаборатории в Сочи. Условия отличаются», – сказал Бах.

Также чиновник прокомментировал отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил и рассказал, что перераспределение медалей произойдет во время церемоний в Пхенчхане-2018.

«Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и спорта. После надлежащего расследования назначил санкции за эти систематические манипуляции, защищая чистых спортсменов.

Это должно подвести черту под этим разрушительным эпизодом и стать катализатором для более эффективной антидопинговой системы, возглавляемой WADA.

Как бывшему спортсмену, мне очень жаль всех чистых атлетов, которые пострадали от этих манипуляций.

Работая с Комиссией спортсменов МОК, мы теперь будем искать возможности компенсировать моменты, которых они были лишены после финишной черты или на подиуме», – сказал Бах.

Напомним, что исполком МОК принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

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