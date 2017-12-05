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    Адвокат Родченкова: «Григорий очень гордится работой, которую провел МОК в отношении России»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Григорий Родченков

    Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал о реакции информатора WADA на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию до Игр-2018 под нейтральным флагом.

    «Я только что рассказал Григорию о принятом решении. Он очень гордится той работой, которую провел МОК.

    Это решение – мощный сигнал о том, что Россия определенно должна понести наказание», – сказал Уолден.

    «На мне все грехи, кроме педофилии и гомосексуализма». Родченков гремит на русском ТВ

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    20574 голосa 169
    • Да
      56%
    • Нет
      44%

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