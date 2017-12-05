Адвокат Родченкова: «Григорий очень гордится работой, которую провел МОК в отношении России»
Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал о реакции информатора WADA на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию до Игр-2018 под нейтральным флагом.
«Я только что рассказал Григорию о принятом решении. Он очень гордится той работой, которую провел МОК.
Это решение – мощный сигнал о том, что Россия определенно должна понести наказание», – сказал Уолден.
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