Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    6 декабря Путин объявит решение по вопросу участия российских спортсменов в Играх-2018

    Теги Владимир Путин МОК сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Президент России Владимир Путин объявит решение по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.

    Ожидается, что Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу того, будут ли российские спортсмены выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом.

    Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены могут быть допущены до Игр только под нейтральным флагом.

    Согласно правилам участия в Олимпийских играх, правительство, Минспорта страны или ОКР не может запретить спортсменам выступать в соревнованиях.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться