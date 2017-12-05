6 декабря Путин объявит решение по вопросу участия российских спортсменов в Играх-2018

Президент России Владимир Путин объявит решение по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.

Ожидается, что Путин сделает ряд важных заявлений, в том числе огласит решение по поводу того, будут ли российские спортсмены выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом.

Сегодня исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены могут быть допущены до Игр только под нейтральным флагом.

Согласно правилам участия в Олимпийских играх, правительство, Минспорта страны или ОКР не может запретить спортсменам выступать в соревнованиях.