Российские спортсмены смогут выступить в личных и командных соревнованиях на Играх-2018
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).
Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом.
На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.
В список приглашенных, составленных специально комиссией МОК, могут попасть спортсмены, квалифицировавшиеся в своих видах спорта и не имеющие дисквалификаций или каких-либо нарушений антидопинговых правил.
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