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    Российские спортсмены смогут выступить в личных и командных соревнованиях на Играх-2018

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить российских спортсменов к участию Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR).

    Они будут соревноваться в форме с указанием этого имени и олимпийским флагом.

    На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.

    В список приглашенных, составленных специально комиссией МОК, могут попасть спортсмены, квалифицировавшиеся в своих видах спорта и не имеющие дисквалификаций или каких-либо нарушений антидопинговых правил. 

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    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

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    • Нет
      46%

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