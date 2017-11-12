Родченков опубликует новые данные о допинг-системе в России, если МОК не задействует их в расследовании

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может опубликовать новую информацию о допинг-системе в России, если Международный олимпийский комитет (МОК) не воспользуется предоставленными сведениями, сообщает The Daily Mail.

Независимые комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида поддерживают контакт с Родченковым, который предоставляет им новую информацию о допинге в России.

До 6 ноября Родченков должен был передать комиссии Освальда информацию по конкретным российским спортсменам, но затем в МОК потребовали прислать сведения 27 октября. Поэтому в день слушаний по лыжникам Евгению Белову и Александру Легкову новые документы появились только перед началом заседания.

В октябре члены комиссии Шмида, занимающейся расследованием причастности правительства России к допинг-системе, связывались с Родченковым, после чего он направил им свои подробные показания.

Сообщается, что если комиссия Шмида не примет во внимание информацию, предоставленную экс-главой Московской лаборатории, то он намерен опубликовать сведения в прессе. Предполагается, что новая информация сможет повлиять на недопуск России до Олимпийских игр в Пхенчхане.

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