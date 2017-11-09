Почетный член МОК Вальтер Трегер: «Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018. Но проблема в отношениях Путина и Баха»
Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент НОК Германии Вальтер Трегер заявил, что Россия не должна быть допущена до Олимпийских игр в Пхенчхане.
«МОК должен отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в связи с нынешним положением дел. Ущерб, который был нанесен олимпийскому движению в Сочи-2014, слишком велик.
Проблема заключается в отношениях Владимира Путина с Томасом Бахом, в отношениях МОК с российской стороной», – сказал Трегер.
5 декабря исполком МОК должен обсудить вопрос допуска России до Игр в Южной Корее.
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