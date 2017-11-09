Почетный член МОК Вальтер Трегер: «Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018. Но проблема в отношениях Путина и Баха»

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент НОК Германии Вальтер Трегер заявил, что Россия не должна быть допущена до Олимпийских игр в Пхенчхане.

«МОК должен отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в связи с нынешним положением дел. Ущерб, который был нанесен олимпийскому движению в Сочи-2014, слишком велик.

Проблема заключается в отношениях Владимира Путина с Томасом Бахом, в отношениях МОК с российской стороной», – сказал Трегер.

5 декабря исполком МОК должен обсудить вопрос допуска России до Игр в Южной Корее.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея