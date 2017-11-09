Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Почетный член МОК Вальтер Трегер: «Россию нужно отстранить от Олимпиады-2018. Но проблема в отношениях Путина и Баха»

    Теги Сочи-2014 допинг Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Пхенчхан-2018 НОК Германии Вальтер Трегер

    Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент НОК Германии Вальтер Трегер заявил, что Россия не должна быть допущена до Олимпийских игр в Пхенчхане.

    «МОК должен отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в связи с нынешним положением дел. Ущерб, который был нанесен олимпийскому движению в Сочи-2014, слишком велик.

    Проблема заключается в отношениях Владимира Путина с Томасом Бахом, в отношениях МОК с российской стороной», – сказал Трегер.

    5 декабря исполком МОК должен обсудить вопрос допуска России до Игр в Южной Корее.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

    Опрос

    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

    36457 голосов 156
    • Унизительно и неприемлемо для России
      59%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      41%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться