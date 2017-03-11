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    Лыжи. Кубок мира. Сундбю, Харви, Нортуг, Устюгов и Бессмертных пробегут марафон классическим стилем

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    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Осло пройдет классический марафон.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Осло, Норвегия

    Мужчины

    Масс-старт, 50 км, классический стиль

    Начало – в 14.45 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    2. Алекс Харви (Канада)
    3. Сергей Устюгов (Россия)
    4. Никлас Дюрхауг (Норвегия)
    5. Ииво Нисканен (Финляндия)
    6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    7. Шюр Рете (Норвегия)
    8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    9. Финн Хоген Крог (Норвегия)
    10. Александр Бессмертных (Россия)
    11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
    12. Андрей Ларьков (Россия)
    17. Петтер Нортуг (Норвегия)
    20. Дмитрий Япаров (Россия)
    21. Сергей Турышев (Россия)
    22. Алексей Виценко (Россия)
    30. Константин Главатских (Россия)
    31. Алексей Полторанин (Казахстан)

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