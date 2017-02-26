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    Лыжи. Чемпионат мира. Крюков и Устюгов выступят в командном спринте

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    Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет мужской командный спринт классическим стилем.

    Лыжные гонки

    Чемпионат мира

    Лахти, Финляндия

    Мужчины

    Командный спринт, классический стиль

    Начало квалификации – в 12.30 по московскому времени (26 февраля), начало финалов – в 14.30 по московскому времени (26 февраля)

    Старт-лист

    1. Йоханнес Клэбо – Эмиль Иверсен (Норвегия)
    2. Дитмар Ноклер – Федерико Пеллегрино (Италия)
    3. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция)
    4. Эмиль Йонссон – Теодор Петерсон (Швеция)
    13. Алекс Харви – Лен Вальяс (Канада)
    14. Сами Яухоярви – Ииво Нисканен (Финляндия)
    16. Никита Крюков – Сергей Устюгов (Россия)

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