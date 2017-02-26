Лыжи. Чемпионат мира. Крюков и Устюгов выступят в командном спринте
Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет мужской командный спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
Начало квалификации – в 12.30 по московскому времени (26 февраля), начало финалов – в 14.30 по московскому времени (26 февраля)
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо – Эмиль Иверсен (Норвегия)
2. Дитмар Ноклер – Федерико Пеллегрино (Италия)
3. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция)
4. Эмиль Йонссон – Теодор Петерсон (Швеция)
13. Алекс Харви – Лен Вальяс (Канада)
14. Сами Яухоярви – Ииво Нисканен (Финляндия)
16. Никита Крюков – Сергей Устюгов (Россия)
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