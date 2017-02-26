Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет мужской командный спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Начало квалификации – в 12.30 по московскому времени (26 февраля), начало финалов – в 14.30 по московскому времени (26 февраля)

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо – Эмиль Иверсен (Норвегия)

2. Дитмар Ноклер – Федерико Пеллегрино (Италия)

3. Ришар Жув – Люка Шанава (Франция)

4. Эмиль Йонссон – Теодор Петерсон (Швеция)

13. Алекс Харви – Лен Вальяс (Канада)

14. Сами Яухоярви – Ииво Нисканен (Финляндия)

16. Никита Крюков – Сергей Устюгов (Россия)