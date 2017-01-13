Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что угроза пропуска российскими спортсменами Пхенчхана-2018 существует.

«Угроза есть, конечно. Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация.

Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же произволом обратились. Они тоже заявления делали. Они, потом министерства спорта некоторых стран», – рассказал Жуков.