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    Александр Жуков: «Есть угроза, что россиян не допустят до Пхенчхана-2018»

    Теги Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Рио-2016 Пхенчхан-2018

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что угроза пропуска российскими спортсменами Пхенчхана-2018 существует.

    «Угроза есть, конечно. Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация.

    Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до Олимпиады с таким же произволом обратились. Они тоже заявления делали. Они, потом министерства спорта некоторых стран», – рассказал Жуков.

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