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    «Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья, Ларьков выступят в скиатлоне

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Канады Петр Седов Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю дуатлон сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Эмиль Иверсен

    Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужской скиатлон.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    «Тур де Ски»

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    Скиатлон, 10 км + 10 км

    Начало гонки – в 17.15 по московскому времени.

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 26.26,2
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 18,9
    3. Алекс Харви (Канада) – 59,6
    4. Андрей Ларьков (Россия) – 1.01,5
    5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.09,2
    6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,4…
    9. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.17,8
    10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.22,7
    11. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.28,9…
    13. Шюр Рете (Норвегия) – 1.38,7…
    17. Морис Манифика (Франция) – 1.46,4…
    23. Александр Бессмертных (Россия) – 2.02,6...
    27. Алексей Червоткин (Россия) – 2.14,5...
    38. Ермил Вокуев (Россия) – 2.32,3...
    52. Петр Седов (Россия) – 3.09,9...
    60. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.24,8

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