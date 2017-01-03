«Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья, Ларьков выступят в скиатлоне
Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужской скиатлон.
Лыжные гонки
Кубок мира
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Скиатлон, 10 км + 10 км
Начало гонки – в 17.15 по московскому времени.
Общий зачет после 2-го этапа
1. Сергей Устюгов (Россия) – 26.26,2
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 18,9
3. Алекс Харви (Канада) – 59,6
4. Андрей Ларьков (Россия) – 1.01,5
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.09,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,4…
9. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.17,8
10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.22,7
11. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.28,9…
13. Шюр Рете (Норвегия) – 1.38,7…
17. Морис Манифика (Франция) – 1.46,4…
23. Александр Бессмертных (Россия) – 2.02,6...
27. Алексей Червоткин (Россия) – 2.14,5...
38. Ермил Вокуев (Россия) – 2.32,3...
52. Петр Седов (Россия) – 3.09,9...
60. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.24,8
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