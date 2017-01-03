Сегодня в немецком Оберстдорфе на третьем этапе «Тур де Ски» пройдет мужской скиатлон.

Лыжные гонки

Кубок мира

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Скиатлон, 10 км + 10 км

Начало гонки – в 17.15 по московскому времени.

Общий зачет после 2-го этапа

1. Сергей Устюгов (Россия) – 26.26,2

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 18,9

3. Алекс Харви (Канада) – 59,6

4. Андрей Ларьков (Россия) – 1.01,5

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.09,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,4…

9. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.17,8

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.22,7

11. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.28,9…

13. Шюр Рете (Норвегия) – 1.38,7…

17. Морис Манифика (Франция) – 1.46,4…

23. Александр Бессмертных (Россия) – 2.02,6...

27. Алексей Червоткин (Россия) – 2.14,5...

38. Ермил Вокуев (Россия) – 2.32,3...

52. Петр Седов (Россия) – 3.09,9...

60. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.24,8